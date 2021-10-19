TİHEK'ten, Ermenistan'ın Karabağ'daki ihlallerine ilişkin rapor

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ' Ermenistan'ın Karabağ'daki Eylemleri: İnsan Hakları İhlalleri ve İhlallerin Takibi Raporu' yayımladı. Raporda, Ermenistan'ın Karabağ Savaşında sistematik bir şekilde sivilleri öldürdüğüne yönelik kanıtların bulunduğu belirtildi.

TİHEK'te düzenlenen basın toplantısında, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali ve sonrasında yaşanan gelişmeleri izlemek üzere oluşturulan kurulun hazırladığı raporun sunumu yapıldı. TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Sadık, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sayın ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tümay'ın hazırladığı raporu değerlendirdi. Prof. Dr. Kılıç, gözlem heyetinin savaş bölgesinde giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu ihlallerin cezai nitelikli eylemler olarak ilgili gerçek kişilerin cezai sorumluluğuna yol açan suçlar olduğu vurgulanan raporda, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'nda sistematik bir şekilde sivilleri öldürdüğüne yönelik kanıtların bulunduğu belirtildi.