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Tigraylı isyancılar ablukadan ötürü Etiyopya hükümetine yaptırım uygulanmasını istedi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Tigraylı isyancılar ablukadan ötürü Etiyopya hükümetine yaptırım uygulanmasını istedi

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), kontrol ettiği bölgelere uygulanan ablukanın yol açtığı insani kriz nedeniyle Addis Ababa hükümetine yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), kontrol ettiği bölgelere uygulanan ablukanın yol açtığı insani kriz nedeniyle Addis Ababa hükümetine yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Tigray Dış İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, milyonlarca kişinin yardım beklediği Tigray eyaletine eylül ayı başından bu yana sadece 244 tır yardımın ulaştığı aktarıldı.

Telekomünikasyon ve bankacılık hizmetlerinin verilmediği, yakıt kıtlığından ötürü yardım tırlarının geri dönemediği kaydedilen açıklamada, Addis Ababa hükümetinin Tigray'a sağlık malzemelerinin girişine de izin vermediği ileri sürüldü.

Açıklamada, sağlık sisteminin çökmesi ve ilaç kıtlığı yüzünden insanların evde ölümü beklediği belirtilerek, uluslararası toplumun "kınama retoriğinin" ötesine geçerek bu durumu değiştirecek şekilde hükümete karşı gerekli adımları atması gerektiği ifade edildi.

Etiyopya hükümeti, iç işlerine karıştığı gerekçesiyle geçen hafta 7 Birleşmiş Milletler (BM) görevlisini "istenmeyen kişi" ilan etmişti. 7 personel, güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrılmıştı. Hükümetin adımı çok sayıda ülkenin tepkisini çekmişti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz büyüyor

Federal ordu ile TPLF arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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