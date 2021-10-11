Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Etiyopya ordusu tüm cephelerden Tigray'a saldırı başlattı - Haberler
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Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Etiyopya ordusu tüm cephelerden Tigray'a saldırı başlattı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Etiyopya ordusu tüm cephelerden Tigray'a saldırı başlattı

Etiyopya ordusunun yerel milislerle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı tüm cephelerde saldırı başlattığı bildirildi.

Etiyopya ordusunun yerel milislerle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı tüm cephelerde saldırı başlattığı bildirildi.

Tigray Dış İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Addis Ababa hükümetinin Tigray'ı yeniden ele geçirme girişiminin başladığı ve hükümetin barışçıl çözüm yerine savaşmayı tercih ettiği ileri sürüldü.

11 Ekim sabahı ordunun ve Amhara milislerinin tüm cephelerde koordineli şekilde karşı saldırıya geçtiği ifade edilen açıklamada, TPLF güçlerinin savunma hattında savaşmayı sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, Etiyopya ordusunun kara güçleri yanında savaş uçakları, insansız hava araçları, tank ve roketlerle desteklendiği belirtilerek ön şartların kabulüyle barışçıl bir şekilde krizin çözümünün mümkün olduğu hatırlatıldı.

Dış İlişkiler Ofisi ayrıca uluslararası toplumdan "soykırım güçleri" olarak adlandırdığı Etiyopya hükümeti güçlerini durdurması için somut adım atmasını istedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta yeni kabineyi kurduktan sonra Tigray'a yeni bir taarruz başlatacağı mesajını vermişti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tigray Halk Kurtuluş Cephesi: Etiyopya ordusu tüm cephelerden Tigray'a saldırı başlattı - Haberler
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