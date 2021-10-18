Tiflis'te Televizyon Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

- Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Tiflis Televizyon Kulesi, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mtatsminda tepesinde yer alan ve yüksekliği 275 metre olan Tiflis Televizyon Kulesi, Gürcistan hükümeti tarafından Azerbaycan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kulenin Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılması ise, Tiflis halkı ve ülkedeki birçok turist tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

(İlkin Hüseynov/İHA)