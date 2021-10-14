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Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin ticari taksi ile çarpıştığı 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin ticari taksi ile çarpıştığı 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, B.L. (17) idaresindeki 67 ABP 711 plakalı motosiklet, A.S. idaresindeki 67 T 5090 plakalı ticari taksiye sürücüsünün ani fren yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza bölgesinde otomobil sürücüsü ve kazayı görenlerden bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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