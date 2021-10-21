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Ticari taksiler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ticari taksiler denetlendi

Adıyaman Belediyesi Trafik Amirliği tarafından kentte ki ticari taksiler denetlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Trafik Amirliği tarafından kentte ki ticari taksiler denetlendi.

Belediye Trafik Amirliği ekipleri tarafından şehir merkezinde ki ticari taksi denetimi yapıldı. Denetim esnasında görülen olumsuzlukların giderilmesi için sözlü olarak uyarılar yapıldı. Belediye ekipleri 18 adet ticari taksiyi denetledi.

Denetimlerde maske, hijyen, araç temizliği, kolonya ve uyulması gereken genel kurallar gibi konular ele alındı. - ADIYAMAN

Ticari taksiler denetlendi

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