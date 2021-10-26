Ticari taksi şoförleri güvenlik seyahat için broşürler bilgilendirildi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçedeki ticari taksi şoförleri ve taksi duraklarına güvenli seyahat başta olmak üzere yolcu şikayetlerini en aza indirmek amaçlı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Denetimlerde çok sayıda polis memuru ile birlikte zabıta ekipleri de görev aldı. Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almaları sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde kısa mesafe-trafik yoğunluğu gibi bahanelerle yolcu alınmaması başta olmak üzere en fazla şikayet edilen konulara dikkat edildi. Bu doğrultuda farkındalık oluşturmak ve caydırıcılığın artırılması amacıyla Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Emirdağ Belediyesi Zabıta görevlileriyle birlikte taksi şoförlerinin uyması gereken kurallara ilişkin hazırlanan görseller ilçede çalışan tüm ticari taksi şoförlerine ve taksi duraklarına dağıtıldı. Konu hakkında bilgilendirme yapılıp, broşürlerin yolcuların görebileceği şekilde taksi içerisine, taksi duraklarına ve yolcuların görebileceği yerlere astırılması sağlandı. - AFYONKARAHİSAR