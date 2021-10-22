Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'da ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Doğu Çevre Yolu Örencik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek üretim fabrikası sahibi İsmail Derin, motosikleti ile yemek dağıtımına çıktı. Yemek dağıtımı için gittiği Örencik mevkiinde yolun karşına geçmek isteyen Derin'in idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir ticari taksi ile çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten düşen Derin, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Derin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada

Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada

 Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı

Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı

 Metrelerce sürüklendi! Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, taksinin çarpmasıyla can verdi

Metrelerce sürüklendi! Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, taksinin çarpmasıyla can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title