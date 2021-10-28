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Ticari Plaka Sahiplerine Duyuru

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Ticari Plaka Sahiplerine Duyuru

DUYURU28 Ekim 2021 Cumartesi günü 13. 00-17. 30, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü 10. 00-16. 00 saatleri arasında, UKOME Kurulunun 08. 09.

DUYURU

28 Ekim 2021 Cumartesi günü 13. 00-17. 30, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü 10. 00-16. 00 saatleri arasında, UKOME Kurulunun 08. 09. 2021 tarihli ve 2021/6-257 sayılı kararı kapsamında 180 gün süresini geçirmiş olan "S" ve "T" plaka sahibi taşımacı esnaflarımızın başvurularını almak üzere Menteşe- Bodrum - Marmaris - Fethiye UKOME Bürolarımız açık olacaktır.

Ticari plaka sahiplerine ilanen duyurulur.

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