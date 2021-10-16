Ticaret Bakanı Muş, salgın döneminde kapananın 3,8 katı esnaf iş yeri açıldığını bildirdi - Haberler
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Ticaret Bakanı Muş, salgın döneminde kapananın 3,8 katı esnaf iş yeri açıldığını bildirdi

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Muş, salgın döneminde kapananın 3,8 katı esnaf iş yeri açıldığını bildirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapanandan 3,8 kat fazla esnaf iş yeri açıldığını belirterek, "2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüşle 99 bin 500 olmuştur.

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kapanandan 3,8 kat fazla esnaf iş yeri açıldığını belirterek, "2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüşle 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır." ifadelerini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kapanan esnaf iş yerlerine ilişkin bir haber portalında yayımlanan verilere dikkati çekti.

Haber de eksik bilgi verildiğini bildiren Muş, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3,8 katı, yani 431 bin 700 esnaf, tescil (açılış) yapmıştır. 2020'de kapanan esnaf sayısı 2019'a göre yüzde 13,4 düşüş ile 99 bin 500 olmuştur. Açılan iş yeri sayısı ise yüzde 53 artmıştır."

AA / Zeynep Canlı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ticaret Bakanı Muş, salgın döneminde kapananın 3,8 katı esnaf iş yeri açıldığını bildirdi - Haberler
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