Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Valiliğimizi Ziyaret Etti

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındıkta Lisanslı Depoculuk" çalıştayına katılmak üzere Giresun'a gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Vali Ünlü, Valilik Makamında 1 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda "Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Sezai Uçarmak Beyi Valiliğimizde ağırladık, ilimizde yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'ın Valilik ziyareti sırasında Giresun Ticaret İl Müdürü Ali Yıldırım da hazır bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Sezai Uçarmak Beyi Valiliğimizde ağırladık, ilimizde yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. pic. twitter. com/QAxuaS1tCe

— Enver Ünlü (@valiunlu) November 1, 2021

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