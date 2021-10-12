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Thyateira halk dansları topluluğu dansçılarını arıyor

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Thyateira halk dansları topluluğu dansçılarını arıyor

Thyateira halk dansları topluluğu 11-23 Ekim tarihleri arasında başvuru alacağı bildirildi.

23 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz olarak 2 hafta sürecek olan kurs döneminden sonra seçmeler yapılacak.

Seçmelerin tamamlanmasının ardından Thyateira halk dansları topluluğu çalışmalarına başlayacak. Topluluğa seçilen kişiler, ritim, ilkel dans teknikleri, sporve halk oyunları dersleri alacaklar.

Thyateira halk dansları topluluğu hedefleri arasında yurtiçi ve yurtdışı halk dansları festivallerine katılmak,ülkemizde düzenlenen yarışmalara katılım sağlamak ve özgün danslı anlatım dans projeleri yaratmak olduğu ifade edildi.

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