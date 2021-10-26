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THY, Sudan seferlerini iptal etti

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
THY, Sudan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle, bugün düzenlenecek İstanbul-Hartum-İstanbul seferleri yapılamayacak.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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