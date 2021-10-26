THY, Sudan'daki seferlerini iptal etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY, Sudan'daki seferlerini iptal etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
THY, Sudan'daki seferlerini iptal etti

Sudan'da yaşanan darbe girişiminin ardından başlayan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Sudan'da yaşanan darbe girişiminin ardından başlayan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sudan'da yaşanan karışıklık nedeniyle 26 Ekim tarihli İstanbul- Hartum ve Hartum-İstanbul seferleri iptal edildi" denildi.

Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanlığı: '(Sudan'daki darbe teşebbüsü) Derin endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: "(Sudan'daki darbe teşebbüsü) Derin endişeyle karşılıyoruz"

 Dışişleri Bakanlığı: 'Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: "Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz"

 Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı

Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title