THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edecekler için kampanya

Türk Hava Yolları (THY), İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 20 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, 3 Kasım 2021 tarihine kadar satın alacakları biletler ile 15 Kasım 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 139 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecek.

Her şey dahil gidiş-dönüş 139 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve cep telefonu uygulaması üzerinden alınan biletler için geçerli olacak.

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