THY Antalya Kargo Bölge Müdürü Havacılık Yönetimi Bölümü Öğrencileriyle Buluştu

ANTALYA (Habermetre) - Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Keçiborlu Süreyya Sadi Bilgiç Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Türk Hava Yolları (THY) Antalya Kargo Bölge Müdürü ve aynı zamanda üniversitemizin de üyesi olduğu ICAO ALICANTO (lnternational Association of Aviation and Aerospace Education-Uluslararası Havacılık ve Uzay Eğitimleri Birliği) Türkiye Temsilcisi Dr. M. Hasan Uncular ile bir araya geldi.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Songur, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek Yüksekokul hakkında bilgiler verdi.

Türk Sivil Havacılığının mevcut durumu ve geleceği hakkında bilgi veren Dr. M. Hasan Uncular, öğrencilerin sektör hakkında merak ettikleri soruları yanıtlayarak kariyer planlamalarına yardımcı olacak bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik sonunda Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnan Eryılmaz, Dr. M. Hasan Uncular'a üniversitemiz yayınlarından oluşan eserleri takdim etti.

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