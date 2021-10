Yakın bir zamanda ESL CS: GO Türkiye şampiyonasında final oynayan Thunderbolts Gaming CS: GO kadrosu ile yollarını ayırdı. Tecrübeli takım ayrılık haberini sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile verdi. Ayrılığın sebebi gelen ödülün takım arasında paylaşılamamış olması olarak söylendi.

Huseyin Can "Drakhan" Yıldırım'ın konu hakkında açıklamaları şöyleydi:

CS: GO kadromuzla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. CS: GOdan çıkan bir takım olduğumuz için nostaljisi hep bizimleydi bundan dolayı oyuna girmek istemiştik. Bir çok CS: GO oyuncusu gibi piyasanın durumunu tüm camia bilmektedir. Biz de ne yazıkki CS: GO ortamının neye dönüştüğünü birinci elden tecrübe ettik. Bize başarı getiren kişiler pırıl pırıl ve yetenekli insanlar. Hepsine hakkım helal olsun. Bu süreç boyunca elimden gelen imkanların hepsini onlara vermeye çalıştım. TBG olarak artık değişik bilmediğimiz ve bize heyecan getiricek yeni oyunlara geçiş yapacağız.

Can 'Cizzx' Pars'ın ayrılık hakkında açıklamaları ise şöyleydi:

Selamlar gün içerisinde Thunderbolts ile yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı duyurmuştuk bunun nedenini açıklamak istiyoruz. İki tarafında haklı sebepleri var tabiki dahala yönetime saygımız sonsuz fakat olay kısaca şu:

Yönetim haklı olarak bizden gelen ödüllerin %50 sini talep etti fakat bu durum 7 kişilik bir kadroya sahip olduğumuz içindi yani 6 kişilik kadroda tüm ödüller bize kalacaktı. 2 koçumuz gözüküyor fakat biri okul ve işlerinden 1 aydır bizle olmadığı ve bizde bu payın bölünme durumunu öğrendiğimizde o kişinin katkısının olmadığını ve gelmediğini fark ettik, belirttik. Bizim için hem 7 ye bölünmesi hem de biz 10 saat emek gösterirken o kişinin göstermeden bu durumda olması bize saçma geldi. O kişiyi sever sayarım fakat ben ve takımımı etkileyecek bir olaydı bizim için. İş ve dostluğu ayrı tutmak bizim için önemli olaylardan biri.

Takım yönetiminde de karar o kişiyi çıkarmak değil başka branşlara yönelmek olarak karar çıkınca anlaşarak ayrılmış olduk. 2 ayda günde 10 belki daha fazla çalışan takımımızda emek göstermeyenin yeri olmadığını düşünüyoruz. Yaş ortalamamız 20 bu kadro için şu an bile direkt toplantıya çağrılmak beni mutlu ederken thunderboltsun bünyesinde bulunamayışımız da bizi üzüyor. EF ve Sangalı ayrı tutarak en iyi kadroya sahibiz ve onlar dışındaki tüm takımları domine ettik bu da takım sahibimizin en büyük hedefiydi ve ulaştı.

Thunderbolts Gaming CS: GO kadrosu ayrılığın ardından yeni bir organizasyon aradığını duyurdu. Kaliteli kadronun yeni takımı merak konusu oldu!

