The International Biletleri Valve Tarafından İade Ediliyor

Şehirdeki Covid-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından satılan tüm The International biletleri iade ediliyor, etkinlik seyircisiz gerçekleşecek.

2011'den bu yana düzenlenen ve dünyanın en önemli espor organizasyonları arasında bulunan The International her yıl binlerce Dota 2 hayranını ve espor severi bir araya getiriyor. Her yıl izleyicilerin karşısına görkemli organizasyonlarla çıkan The International aynı zamanda devasa ödül havuzu ile de espor dünyasının adından söz ettiren organizasyonlarından. Her yıl devasa organizasyonlar ve görkemli etkinlikler ile taraftarlarla buluşan The International bu yıl Covid engeline takıldı. Geçtiğimiz aylarda seyirci kabul edileceği duyurulan etkinlik hakkında Valve cephesinden yeni ve hayal kırıklığı yaratan bazı açıklamalar var.

7 Ekim tarihinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak olan ve 17 Ekim tarihine devam edecek olan etkinliğin biletleri satışa sunulmuş ve taraftarlardan yoğun ilgi görmüştü. Ancak Valve cephesinden yapılan açıklamada taraftarları üzdü. Yapılan açıklamaya göre The International için yeniden seyircisiz oynama kararı alındı ve Valve biletleri iade edeceklerini açıkladı. Alınan bu kararın ardında Bükreş'te yeniden tırmanışa geçen Covid-19 vakaları var. Oyuncuların, personellerin ve taraftarların sağlığı için böyle bir karar alındığını açıklayan Valve merakla beklenen organizasyonu yalnızca çevrimiçi olarak canlı yayınlayacak.

Dota 2 International 2021 Bükreş Yolunda

