The International 10 kaybedenler finali 1,7 Milyon izleyiciye ev sahipliği yaptı!

Team Spirit ve Team Secret arsında oynananThe International 10 kaybedenler finali Twitch üzerinden 1,7 Milyon izleyiciye ev sahipliği yaptı. Esports Charts tarafından paylaşılan istatistiklere göre kaybedenler finali Twitch üzerinden yeni bir izlenme rekorunu da kırmış oldu.

Bu başarılı istatistik ile birlikte The International 10 kaybedenler turu finali yeni bir rekoru getirmiş oldu. Maçta ise Team Spirit rakibi Team Secret'i 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Team Secret büyük turnuvanın üçüncü takımı olarak para ödülünün %9'unu evine götürmeyi başardı. Günler süren mücadelenin ve ana etkinliğin bugün 6. günündeyiz ve PSG.LGD ekibi ile Team Spirit arasındaki mücadele şu an canlı yayınlarda sürüyor!

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