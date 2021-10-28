THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında Üniversitemiz ilk 350'ye Girme Başarısını Gösterdi

Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sıralamalarda başarılarına her gün bir yenisini ekleyen Üniversitemiz, Times Higher Education (THE) tarafından ilan edilen "Gelişmekte olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması 2022"de (Emerging Economies University Rankings 2022) 906 üniversite arasından 301-350 bandına yerleşerek önemli bir başarı elde etti.

Üniversitemizin uluslararası tanınırlığının artması bakımından önem taşıyan dünya sıralamalarını gerçekleştiren önde gelen kuruluşlardan olan THE "Gelişmekte olan Ekonomiler" sıralamasında Türkiye'den 66 üniversite yer bulurken Üniversitemiz, ülke sıralamasında 14-19 bandına yerleşerek başarısını kanıtladı.

THE tarafından ilan edilen diğer sıralamalarda da öne çıkan Üniversitemiz, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" alanında dünyada 72. sırada, "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" ve "Erişilebilir ve Temiz Enerji" alanlarında 201-300 bandında yer aldı.

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