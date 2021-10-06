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Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor

İçerdiği A vitamini ile göz sağlığına faydası ile 'göz doktoru' olarak tabir edilen havuç en fazla satılan sebzeler arasında yer alıyor.

AYDIN (İHA) - İçerdiği A vitamini ile göz sağlığına faydası ile 'göz doktoru' olarak tabir edilen havuç en fazla satılan sebzeler arasında yer alıyor.

Dört mevsimin yaşandığı Türkiye'de mevsimine göre birçok meyve ve sebze çeşidi bulunuyor. Mineral ve vitamin yönünden zengin vitamin kaynağı olarak öne çıkan meyve ve sebzeler, insan vücuduna birçok destek veriyor. İnsan vücuduna yararı bulunan sebzelerden biri olan havuç 'göz doktoru' olarak adlandırılıyor. İçerdiği A vitaminin gözün retina tabakasında ışığı algılayan hücreler için oldukça gerekli olduğu biliniyor. Göz sağlığımıza yardımcı olan havuç semt pazarlarında da vatandaşlar tarafından en fazla tercih edilen sebzelerin başını çekiyor.

Aydın'da kurulan semt pazarlarında açtığı tezgahta havuç satan Hasan Atar, havuç satışlarının gayet iyi olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlar özellikle Korona virüs salgını ile vatandaşlar insan sağlığına yararlı meyve ve sebzelere yöneldi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, doğal gıdalarla beslenip sağlığını korumak isteyenler semt pazarlarına ilgi gösteriyor. Havuçlarımız, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan ve havucun merkezi olarak bilinen Konya'dan geliyor. Herkes yesin diye de kilogramını 5 TL'den satıyoruz. Havucun en fazla bilinen faydası göz sağlığına iyi gelmesi. İçerisinde barındırdığı zengin A vitamini dolayısıyla görmeyi kabiliyetimizi güçlendirdiği ve genelde yaşlandıkça ortaya çıkan gece körlüğünün ilerlemesini engellemede başarılı olduğu bilinmektedir" diye konuşarak göz sağlığına önem veren herkesi havuç tüketmeye davet etti. - AYDIN

Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor

Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor

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