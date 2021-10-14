TEZGAHLARDA HAMSİ BOLLUĞU: FİYATI 15 LİRAYA GERİLEDİ

SAMSUN (DHA) - KARADENİZ'de son yılların en bereketli balık sezonlarından biri yaşanıyor. İstavrit, palamut ve mezgitin ardından hamsi de tezgahlarda yerini aldı. Samsun'da geçen hafta 25 ila 30 TL olan hamsi 15 liraya kadar geriledi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ediyor. 'Vira bismillah' diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Kilosu 8 liraya kadar düşen istavritin ardından Karadeniz'in incisi hamsi de yavaş yavaş tezgahta yerini almaya başladı. Geçen hafta Samsun'da 25 ila 30 TL olan hamsi 15 liraya kadar düştü. Fiyatlarda düşüş yaşanınca tezgahlardaki hareketlilik de arttı.

'HEM BOL HEM DE FİYATI UYGUN'

Samsunlu balıkçı Ayhan Liman, Karadeniz'in bu sene balık açısından cömert davrandığını belirterek, "Bu sene balıkta bolluk var. İstavritle başladık şimdi de hamsiyle devam ediyoruz. Hamsi bu sene hem bol hem de fiyatı uygun. 2 kilo hamsi ile 4-5 kişilik aile doyuyor. Ayrıca incelmiyor, gün geçtikçe daha da irileşiyor. Hamsi şu anda Ordu tarafından geliyor. Yerli hamsi de bollaştığı takdirde fiyatı 10 liraya kadar geriler. Vatandaşlar da çokça tercih ediyor. İstavriti sezon başladığından beri sattığımız için insanlar doydu. Şimdi en bol balıklar olan hamsi ve çinekopu tercih ediyorlar. İstavriti 10 lira, çinekopu da 25 liraya satıyoruz. Bu sene pek bol değil ancak bugün palamutu da 25 liraya satıyoruz. Balıkta bu yıl sorun yok, her şey yolunda gidiyor. Vatandaş balığa doyacak" dedi.

Balık alan Mimoza Pusti, hamsiyi severek yediğini belirterek, "Karadeniz'de hamsi süper. Haftada 3 defa balık yiyorum. Şimdi de hamsi bollaştı. Severek yiyoruz" diye konuştu.

Çavuş Konuklar ise, "Karadenizliyiz, tabiki balığı seviyoruz. Balık bolluğuna da alıştık. Geçen hafta hamsi 35 liraydı, şimdi 15 lira. Ben de 4 kilo aldım, ızgara yapacağız" dedi.