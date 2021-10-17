Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken, balık fiyatları 15 ila 100 lira arasında değişiyor.

Kentte balıkçılık yapan Selami Mete, AA muhabirine, balık bolluğunun fiyatlara yansımadığını söyledi.

Balıkçılar olarak fiyatlarda düşüş beklemediklerini ifade eden Mete, "Mesela hamsinin fiyatı bugün düştü, yarın hava muhalefeti olumsuz olursa fiyatlar artabilir. Yani bu arz talep meselesi. Vatandaşlar istiyor ki eskisi gibi 5 liraya 10 liraya balık yiyelim. Balıkçının giderleri arttığı için balık fiyatları da artmak zorunda kalıyor. Ayrıca avlanan balığın Türkiye'nin her yerine gönderilmesine bağlı olarak da fiyatlar düşmüyor." dedi.

Şu anda tezgahlarda her keseye göre balık çeşidi olduğunu dile getiren Mete, "Tezgahlarda bulunan balık fiyatları 15 lira 100 lira arasında değişiyor. En düşük fiyatıyla hamsi 15 liradan, tezgahın kralı olarak bilinen lüferin kilosu ise 100 liradan satılıyor." diye konuştu.

Öte yandan barbunya 35, zargana 35, mezgit 25, hamsi 15, istavrit, 20, kefal 25, çinekop 40, lüfer 100, tirsi 20, palamut tane 40 liradan satışa sunuluyor.