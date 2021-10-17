Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor

Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken, balık fiyatları 15 ila 100 lira arasında değişiyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken, balık fiyatları 15 ila 100 lira arasında değişiyor.

Kentte balıkçılık yapan Selami Mete, AA muhabirine, balık bolluğunun fiyatlara yansımadığını söyledi.

Balıkçılar olarak fiyatlarda düşüş beklemediklerini ifade eden Mete, "Mesela hamsinin fiyatı bugün düştü, yarın hava muhalefeti olumsuz olursa fiyatlar artabilir. Yani bu arz talep meselesi. Vatandaşlar istiyor ki eskisi gibi 5 liraya 10 liraya balık yiyelim. Balıkçının giderleri arttığı için balık fiyatları da artmak zorunda kalıyor. Ayrıca avlanan balığın Türkiye'nin her yerine gönderilmesine bağlı olarak da fiyatlar düşmüyor." dedi.

Şu anda tezgahlarda her keseye göre balık çeşidi olduğunu dile getiren Mete, "Tezgahlarda bulunan balık fiyatları 15 lira 100 lira arasında değişiyor. En düşük fiyatıyla hamsi 15 liradan, tezgahın kralı olarak bilinen lüferin kilosu ise 100 liradan satılıyor." diye konuştu.

Öte yandan barbunya 35, zargana 35, mezgit 25, hamsi 15, istavrit, 20, kefal 25, çinekop 40, lüfer 100, tirsi 20, palamut tane 40 liradan satışa sunuluyor.

Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor

Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor

Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı

Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Zeynep Bastık Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tezgahlarda balık fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 17:10:26. #1.11#