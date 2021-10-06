Texas'ta liseye düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

ABD'nin Texas eyaletindeki Timberview Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi 18 yaşındaki Timothy George Simpkins polis tarafından yakalandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Arlington'daki Timberview Lisesi'nde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralanmış, saldırganın okulun öğrencilerinden olan 18 yaşındaki Timothy George Simpkins olduğu açıklanmıştı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Simpkins'in avukatı ile birlikte Arlington Polis Departmanına teslim olduğu bildirildi. Simpkins, 3 ağırlaştırılmış silahlı saldırı ile suçlandığı ve yerel saatle 18.00'da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi. Polis ayrıca, saldırıda kullanıldığı düşünülen silahın Grand Prairie'de sokakta bulunduğunu ve balistik incelemesinin devam ettiğini aktardı.

Saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki 1 öğrencinin ise sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Öte yandan Polis önceki açıklamalarında, silahlı saldırının öğrenciler arasında çıkan bir kavga sonucu yaşanmış olabileceği üzerinde durulduğunu belirtmişti. - TEKSAS

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