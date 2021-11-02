TESOB'un mesleki eğitime destek çalışmaları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (TESOB) mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve özendirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

TESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, Düzköy ilçesinde esnaf ve sanatkar odası başkanları ve ilçe yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

TESOB Başkan Vekili Mustafa Özcelep, Düzköy Esnaf ve Sanatkarlar ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mümin Tirgil'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, TESOB Başkanı Metin Kara öncülüğünde 2022 yılını mesleki eğitime destek yılı olarak ilan edildiğini belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özcelep, şunları kaydetti:

"Düzköy ilçemizi de oda başkanlarımızla ziyaret ederek mesleki eğitim konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi edindik. Toplantıda TESOB'dan beklentileri dinledik ve mesleki eğitimin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca Düzköy ilçemizde başta turizm olmak üzere yapılacak çalışmaları da değerlendirdik."

TESOB heyeti, ilçede iki iş yerini de ziyaret ederek çırak ve ustalara plaket verdi.

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