TESKİ Çorlu'da ilçe merkezinde sergilediği eski boruları kaldırdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapı çalışmaları sırasında değiştirdiği ve ilçe merkezinde sergilediği eski boruları kaldırdı.

İlçede içme suyu hatlarında yaşanan arıza ve boruların değiştirilmesinden dolayı yaşanan su kesintisinin ardından TESKİ, Atatürk Meydanı'nda eskimiş ve yenileriyle değiştirilen su borularını sergilemeye başladı.

İlçedeki bazı siyasi partiler eski boruların sergilenmesini eleştirdi.

Bunun üzerine TESKİ ekipleri, bu boruları bulunduğu yerden kaldırdı.