TESKİ Çorlu'da ilçe merkezinde sergilediği eski boruları kaldırdı - Haberler
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TESKİ Çorlu'da ilçe merkezinde sergilediği eski boruları kaldırdı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
TESKİ Çorlu'da ilçe merkezinde sergilediği eski boruları kaldırdı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapı çalışmaları sırasında değiştirdiği ve ilçe merkezinde sergilediği eski boruları kaldırdı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapı çalışmaları sırasında değiştirdiği ve ilçe merkezinde sergilediği eski boruları kaldırdı.

İlçede içme suyu hatlarında yaşanan arıza ve boruların değiştirilmesinden dolayı yaşanan su kesintisinin ardından TESKİ, Atatürk Meydanı'nda eskimiş ve yenileriyle değiştirilen su borularını sergilemeye başladı.

İlçedeki bazı siyasi partiler eski boruların sergilenmesini eleştirdi.

Bunun üzerine TESKİ ekipleri, bu boruları bulunduğu yerden kaldırdı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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