TESK Başkanı Palandöken: "Cumhuriyetimize sahip çıktıkça 98 değil, yüzyıllar boyu ilelebet yaşayacaktır"

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Cumhuriyetimiz bir çınar gibi 98. yaşında. Atalarımızdan bizlere miras demokrasimizin en önemli parçası cumhuriyetimize sahip çıktıkça 98 değil, yüzyıllar boyu ilelebet yaşayacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Palandöken, mesajında cumhuriyetin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıldönümünü tüm esnaf ve sanatkar camiası adına kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi ve aziz milletimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimiz nice 98 yıllar görecek, sahip çıktığımız sürece sonsuza dek var olacaktır" dedi.

Cumhuriyetin sahip çıkıldıkça ilelebet yaşayacağını ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz bir çınar gibi 98. yaşında. Atalarımızdan bizlere miras, demokrasimizin en önemli parçası cumhuriyetimize sahip çıktıkça 98 değil, yüzyıllar boyu ilelebet yaşayacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.' Bu milli bilinçle Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla ve gururla kutlamak her birimizin asli görevlerindendir. Esnaf ve sanatkarımız da her zaman her koşulda, milletimiz ve devletimizin bütünlüğüne karşı duyarlı olmuştur. Bizler her zaman demokrasiden yana olup, bayrak, vatan ve millet kavramlarının içini her zaman daha çok çalışarak doldurduğumuz sürece nice bayramlara erişeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyor, dünyayı kıskandıran milli şuur ve birlik beraberliğimizin sonsuza dek sürmesini diliyorum." - ANKARA

