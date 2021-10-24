Tesbih uzmanından meraklılarına uyarı: Eskitilmiş, imamesiyle oynanmış sahte tesbihlere dikkat

18 yaşından tesbihçilikle geçimini sağlayan Bekir Kırgız:

"Eskitilmiş, imamesi ile oynanmış tesbihler orijinal diye satılıyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 18 yaşından bu yana tesbih alım satım işi yapan ve Bekir Kırgız, orijinal tesbih ile sahte tesbihin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu kaydederek, özellikle koleksiyonerleri ve tesbih meraklılarını eskitilmiş, imamesiyle oynanmış sahte tesbihlere karşı uyardı.

Osmanlı döneminden günümüze miras kalan tesbih kültürü Afyonkarahisar'da koleksiyonerler ve tesbih meraklıları tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bu alanda kentte 18 yaşından beri tesbih alım- satım ve koleksiyonerliğiyle ilgilenen Bekir Kırgız, dede mesleği olarak gördüğü tesbihçiliği kültürüne uygun bir şekilde yaparak, tesbih meraklılarının istediği her türlü tesbihi tedarik ediyor. Tesbih kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istediğini ifade eden Kırgız, "Deden başlayan bir meslektir. 18 yaşında tesbihe merak salmamla başladı. Biz de 3'üncü kuşak olarak devam ettiriyoruz. Tesbih başlı başına bir kültürdür. Afyonlular tesbihi sever, düşkündür. Türkiye geneline göre Afyon'da koleksiyoncu ve tesbihçi daha fazla. Biz de çok memnunuz bu kültürün şehrimizde yaşatılmasından" dedi.

Sahte tesbihlere dikkat

Sahte tesbih konusunda tesbih meraklılarını uyaran Kırgız, sahte tesbihin orijinalinden ayrıt edilebilmesinin çok zor olduğunun altını çizdi. Kırgız konuşmasına şöyle devam etti:

"Tesbihle uzun yıllar iştigal eden kişiler bunun orijinal olup olmadığını anlayabilir. Sahte olup olmadığını anlamak biraz zor, çünkü üzerinde bir seri numarası ya da üretim tarihi yazmıyor. Tesbihin güvenilir noktalardan alması gerekiyor. Günümüzde benzetme tesbihler, imamesiyle oynanmış ya da eskitilmiş tesbihler bunlar Osmanlı dönemi orijinal denilerek satılabiliyor. Bu işle uzun yıllar ilgilenenler bu işin erbabı olanlar ancak bu tesbihlerin sahte ya da gerçek olduğunu anlayabilirler. Bu işin ustaları tesbihi eline aldığı an kaç yıllık, kime ait hatta hangi usta tarafından yapıldığını daha anlayabilirler."

Normal bir usta işçiliği tesbih bin TL

Tesbih fiyatlarının 2 TL'den başladığını kaydeden Kırgız, "Normal bir usta işçiliği tesbih bin TL'nin üzerinde satılıyor. Sıkma kehribar diye tabir ettiğimiz tesbihler var onlar biraz daha uygun. Çok kaliteli olanları ve orta düzeyde olanları da var tabi ki. Biraz daha vasıfsız ve tamamen plastiğe yönelmiş gruplar var. Onlarda tabi ucuza satılabiliyor" diye konuştu.

Öte yandan Kırgız, maddi değeri çok yüksek olan yatırımlık teşbihlerin de Afyonkarahisar'da ilgi gördüğünü söyledi.