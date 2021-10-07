Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

ŞANLIURFA (DHA) - ACI HABERLE KAZA YERİNE AKIN ETTİLER

Şanlıurfa'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Acı'nın yakınları, haber verilmesiyle kaza yerine geldi. Yakınları gözyaşı dökerken Acı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.