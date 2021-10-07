Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

ACI HABERLE KAZA YERİNE AKIN ETTİLERŞanlıurfa'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Acı'nın yakınları, haber verilmesiyle kaza yerine geldi.

ŞANLIURFA (DHA) - ACI HABERLE KAZA YERİNE AKIN ETTİLER

Şanlıurfa'da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Acı'nın yakınları, haber verilmesiyle kaza yerine geldi. Yakınları gözyaşı dökerken Acı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan kazada yaralanan mevsimlik tarım işçileri Hasan Ç., Hülya Ö., Hacer T., Derya Y., Hayrunnisa Ç., Sedef Y., Ahmet A., Zehra Ç., Sabiha D., Hülya Y., Meryem D., Sara D., İbrahim Y., Emine Y., Fatma D. ve Rabia E.'nin tedavilerinin kentteki hastanelerde sürdüğü belirtildi.


Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

 Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yaşar Kemal Demir Çelik Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:45:31. #1.13#