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Ters dönen araçta burnu bile kanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ters dönen araçta burnu bile kanamadı

Şanlıurfa'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen ve ters dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen ve ters dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa'ya seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 34 GV 0558 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Ters dönen araçta burnu bile kanamadı

Ters dönen araçta burnu bile kanamadı

Ters dönen araçta burnu bile kanamadı

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