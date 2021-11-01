Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar - Haberler
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Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar Hatay'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları sonrası terörden arındırılan Amanos Dağları'nda kartpostallık sonbahar manzaraları oluştu.

HATAY (İHA) - Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

HATAY - Hatay'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları sonrası terörden arındırılan Amanos Dağları'nda kartpostallık sonbahar manzaraları oluştu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nin, adını akıntısından alan Deliçcay'ın üzerinde bulunan Geçilmez Kanyonu yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olurken sonbaharda ise çınar ağaçlarının sararması ve yaprak dökmesi ile hoş manzaralar oluşturuyor.

Amanos Dağları'nın terörden arındırılması sonrası bölge halkının güvenli bir şekilde gezme ve piknik yapma fırsatı buldukları Geçilmez Kanyonu, sonbahar manzaralarıyla da görenleri hayran bırakıyor.

Bölgede yaptığı çardakta yaşayan ve doğanın korunması için çaba gösteren Salih Boz isimli vatandaş, bölgeyi yaz mevsiminde her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiğini ve araç konacak yer kalmadığını sonbaharda ise arı yetiştiricilerinin yoğun olarak bölgede olduklarını anlattı.

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

Terörden temizlenen Amanos Dağları'nda kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Son Dakika Haberleri
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