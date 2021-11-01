Son dakika! "Terör örgütüne üye olmak"tan hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika! "Terör örgütüne üye olmak"tan hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber... "Terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Sultangazi'de yakalandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - "Terör örgütü Pkk üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Sultangazi'de yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Irak'taki Mahmur kampında terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve İstanbul'a gelerek yurt dışına kaçmak için arayış içinde olduğu belirtilen H. Y'nin Sultangazi'de kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika! Terör örgütüne üye olmak tan hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Son dakika! Terör örgütüne üye olmak tan hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Son dakika! Terör örgütüne üye olmak tan hapis cezası bulunan kişi yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri
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