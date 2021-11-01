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Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İHA-

Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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