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Terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanırken, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 2 şahsı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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