Son dakika: İçişleri: Son 4 yılda teröristlerin 951 telsizi ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen terörle mücadele operasyonlarında son 4 yılda 951 telsizin ele geçirildiğini, bunlardan 141'inin uzun menzilli ve ülkeler arası görüşme yapılabilme özelliğine sahip olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklar da tespit edildi. Örgütün kullandığı mağara ve sığınaklardaki arama- taramalarda da çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında, örgütün iletişimde kullandığı telsizler ve cihazlar da yer aldı.