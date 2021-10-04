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Termik santralin demirlerini çalmak isterken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Termik santralin demirlerini çalmak isterken yakalandılar

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale ait metruk binada bulunan yaklaşık bin 500 kilo demiri çalmak isteyen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santrale ait metruk binada bulunan yaklaşık bin 500 kilo demiri çalmak isteyen 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Yırca Mahallesindeki termik santrale ait metruk binada bulunan yaklaşık bin 500 kilo demiri çalmak isteyen H.D, A.D ve K.O'yu suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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