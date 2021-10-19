Tepebaşı'nın muhtarları bir araya geldi

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını bir araya getirdi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'de düzenlenen programa Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Şube Müdürü Ayhan Arduç, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve muhtarlar katıldı.

Bir konuşma yaparak muhtarları tebrik eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Çayır, Tepebaşı Belediyesi'nin muhtarlar ile iş birliği halinde olmaya devam edeceğini kaydetti. Muhtarlar adına söz alan Hasan Güler de Muhtarlar Günü etkinliği için teşekkür etti.

Etkinlik, muhtarlar adına Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı fidan bağış belgeleri ve Sukurusu Uygulama Merkezi'nde atık kağıtların geri kazanımı ile hazırlanan plaketlerin takdim edilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR