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Tepebaşı'ndan gençlere çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tepebaşı'ndan gençlere çorba ikramı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından öğrenciler için sabah saatlerinde yapılan çorba ikramı, gençlerden beğeni topladı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından öğrenciler için sabah saatlerinde yapılan çorba ikramı, gençlerden beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için ücretsiz çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde derslerine giden öğrenciler de soğuk havanın etkisinin sıcak çorba ile azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Belediye yetkilileri, öğrencilere yönelik çorba ikramının devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'ndan gençlere çorba ikramı

Tepebaşı'ndan gençlere çorba ikramı

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