Tepebaşı'nda korona virüs tedbirleri aksatılmıyor

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, kurs ve etkinliklerin devam ettiği merkezlerinde korona virüs önlemlerini titizlikle uyguluyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin marka haline getirdiği Belde Evleri, kent merkezi ve kırsal noktalardaki mahalle sakinlerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde ücretsiz olarak ve sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlenen kurslar, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler eşliğinde sürüyor. HES kodlarının alınmasının ve ateşlerinin ölçülmesinin ardından titizlikle dezenfekte edilen sınıflara giren kursiyer kadınlar, uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda hem öğreniyorlar hem de sosyalleşiyorlar.

Tüm alanlar dezenfekte ediliyor

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve bir aile ortamı sıcaklığında hizmet veren Belde Evleri, gerçekleşen kurslar ve etkinlikler ile birlikte özenle dezenfekte ediliyor.

İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların devam edeceğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri