Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması

BAFRA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda görevli Matematik Öğretmeni Selda Tomaç, ders aralarında teneffüs zili yerine adlarının geçtiği şarkılarla öğrencilerine doğum günü kutlaması yapıyor. Birlikte okul bahçesinde fotoğraf çektiren öğrenciler, doğum günü sürpriziyle mutluluk yaşıyor.

Bafra ilçesinde 173 öğrencinin eğitim gördüğü Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda görevli Matematik Öğretmeni Selda Tomaç, pandemi nedeniyle uzun bir aranın ardından okullarına dönen öğrencileri için ders aralarında teneffüs zili yerine adlarının geçtiği şarkılarla doğum günü etkinliği düzenliyor. Ders bitiminde adının geçtiği şarkıyı duyan öğrenciler okul bahçesinde arkadaşları ve öğretmenleri ile fotoğraf çektiriyor, bu anların mutluluğunu yaşıyor.