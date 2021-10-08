Temsilcimiz Galatasaray 2021 Dünya Şampiyonası'na veda etti

2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşamasının beş maç serileri bugün itibariyle başladı. Format gereği grupları üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar ana grup aşamasına kalmak için önce kendi aralarında, ardından karşı grubun ikincisiyle mücadele ediyor. Temsilcimiz Galatasaray B grubunu 1G3M ile dördüncü sırada tamamlayan Beyond Gaming'e 3-2 mağlup olarak 2021 Dünya Şampiyonası'na veda etti.

İlk maç

Seçim yasaklama ekranından İrelia ve Yone seçimleri sebebiyle bir adım geride çıktığımızı söyleyebiliriz. Hem üst koridorda hem de orta koridorda kazanan eşleşmelere gitmelerine rağmen Beyond Gaming ekibi bu üstünlüğü iyi kullanamadı. Doggo haricinde onları galibiyete taşıyabilecek başka bir oyuncu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıktı.

Erken oyunda özellikle alt koridorumuzun geri düşmesi maçı geriden kabullenmemize sebep oldu. Ejder kontrolünü elimize almamız geç oyuna gidilirken elimizdeki en iyi silahtı. Orta koridorda rakip destek oyuncusu Kino'nun başlattığı savaşı kazanarak maça yavaş yavaş ortak olmaya başladık. İpin koptuğu nokta Mojito'nun ejder pitine girdikten sonra resetlenen kadim ejderhayı Bolulu'nun çalması ve rakibin, aldığı baron güçlendirmesini hiç verimli kullanamamasıydı. İnhibitör vermeyerek atlattığımız baron sonrası çıkan kadim ejderhayı aldıktan sonra oyunu kolayca kapatmayı başardık. Başlarda bizim için sancılı geçen maçı kazanmış olmak mental olarak da bizi ön plana attı.

İkinci maç

Bu sefer bizim ilk maçta denediğimiz kompozisyonun bir benzerini Beyond Gaming bize karşı kullanma kararı verdi. Biz ise daha rahat olduğumuz Twisted Fate ve Gwen gibi seçimlere yöneldik. Maçın başında olması gerekenden fazla bireysel hata yaptık ve Beyond Gaming'e kontrolü tamamen bıraktık. Vadinin alametini rakibe bırakmamak erken oyundaki iyi hamlelerimizden biriydi. Dakika 20'de yedi bin altın öne geçmeyi başaran BYG ekibi orta oyuna geçerken yine garip kararlar vermeye başladı.

İlk olarak Maoan'ın bireysel hediyeleri ve orta koridorda iki kule arasında savaş yapmaya kalkmaları bizi oyuna döndüren hatalar oldu. Ruh noktasındayken rakipten ejder çalmamız da onların dominantlığını biraz da olsa kırdı. Alt koridorda Alive ile Doggo arasındaki altın farkı kapandıktan sonra maç tamamen lehimize işlemeye başladı. Geç oyuna doğru gidilirken aradaki menzil farkı kendini gösterdi. Ayrıca Mojito'nun savaşlarda kullandığı Lee Sin ultileri gidişatı bir hayli değiştirdi. Kadim ejderhayı aldıktan sonraki savaşta dört skor versek de oyunu bitiremediler ve üst koridorda rakibi ters pozisyonda yakalayarak kazandığımız takım savaşının ardından serinin ikinci maçına noktayı koyduk.

Üçüncü ve dördüncü maç

Zar zor kazandığımız serinin ilk iki maçında olduğu gibi üçüncü ve dördüncü maçlara yine çok kötü başladık. Bu sefer Beyond Gaming maçları hediye etmek yerine temkinli oynayıp yavaş yavaş kazandı. Serinin genelinde normale göre çok daha fazla bireysel hata yapıyoruz. Alive'ın pozisyon hataları ve yanlış savaş seçimlerimiz bu iki mağlubiyetin geleceğinin haber cisiydi.

Beşinci maç

Kader maçında seçim yasaklama ekranından Trundle seçimi sayesinde önde çıktığımızı söylesek de yine erken oyunda yaptığımız bireysel hatalar sebebiyle Doggo'ya avantaj verdik. Objektifler üzerindeki üstünlüğümüzü korumamız geç oyun için iyi bir yatırımdı. Ana taşıyıcımız Alive'a beş skor vererek gerekli altın kaynağını aktarmayı başardık. 30. dakikada Husha'nın baron çalması yavaş yavaş hızlandırmaya başladığımız tempoyu kırdı. Okyanus ejderi sonrasında yapılan çok kötü bir savaşın ardından mağlubiyete engel olamadık ve temsilcimiz Galatasaray'ın 2021 Dünya Şampiyonası yolculuğu son buldu.

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