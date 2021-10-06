Temsilcimiz Galatasaray 2021 Dünya Şampiyonası ikinci gününde DFM ve C9'a mağlup oldu

2021 Dünya Şampiyonası ön eleme aşaması ikinci gün maçları sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray Japonya temsilcisi DetonatioN FocusMe ekibine mağlup olduktan sonra grup liderliği iddiasını sürdürmek için günün son mücadelesinde Cloud9 karşısında zorlu bir sınava çıktı.

Galatasaray Espor vs DetonatioN FocusMe

İlk gün temsilcimiz Galatasaray'ın gösterdiği oyun izleyicilere bir hayli güven vermişti. DFM ekibi ise Cloud9 karşısında hiç varlık gösteremeden mağlup olmuştu. Bugünkü maçta ilk darbe yediğimiz nokta seçim yasaklama ekranı oldu. Orta koridor Azir ve destek Nami seçimleri erken oyunu hızlı oynamayı seven Galatasaray'ın elini kolunu bağladı. Bireysel olarak da hiç beklenmeyen hatalar yapmamız maçtan erken kopmamıza sebep oldu.

DFM tarafı Galatasaray'ın en güçlü yanlarına karşı gerekli önlemleri alarak minimum hata ile maçı tamamladı. Erken oyunun kontrolünü elimize alamadığımızdan Mojito'nun Lee Sin seçimi hiç etki yaratamadı. Alt koridorumuz da bugün hiç formunda değildi. Haritada gezerek diğer koridorlara etki etmeyi seven Zergsting'in Nami seçimi Thresh ve Aphelios karşısında verimsiz oldu.

Cloud9 vs Galatasaray

DFM mağlubiyetiyle birlikte 2G1M durumuna gelen temsilcimiz Galatasaray, liderlik iddiasını sürdürmek için Cloud9 karşısında kader maçına çıktı. Seçim yasaklama ekranında Perkz'e Sylas bırakmayıp kendimize almak iyi bir hamleydi. Orta koridor Trydamere'in etkinliğini ne kadar çok azaltırsak o kadar iyi olacaktı. Erken oyunda alt koridorda rakibin az canlı olmasına kanarak hiç skor alamadan rakibe üç skor verdik. Baskınlara karşı yeterince temkinli oynamadık.

Orta koridor kulesini erkenden vermemiz baskıyı ikinci kuleye kadar itmelerine imkan sağladı. Dakika 11 civarında alt ormanımızı tamamen ele geçiren Cloud9 ekibi attığımız her adımı önceden biliyordu. Mantıklı sayılabilecek bir baron denemesinin ardından hem baronu alamayıp hem de sonrasındaki savaşta skor alamamak bizi daha da geriye itti. 26. dakikada Zergsting'in baron önünde tek yakalanmasından sonra güçlendirmeyi alarak oyunu rahatça kapatan Cloud9 ekibi 3G0M ile liderliği eline aldı.

Temsilcimiz Galatasaray için henüz hiçbir şey bitmiş değil. Yarın oynanacak mücadeleler sonucunda yüksek ihtimalle eşitlik bozma maçına çıkacağız. Üçlü eşitlik sağlanması durumunda ikincilik için tekrardan şansımız olacak. Bugünü tamamen unutup bir sonraki maça odaklanmak hayati önem taşıyor. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyor, ligimizi Dünya Şampiyonası gruplarında temsil etmelerini temenni ediyoruz.

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