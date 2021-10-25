Temsilcimiz Eternal Fire REPUBLEAGUE Sezon 2 turnuvasında ENTERPRISE ekibi ile mücadele edecek, mücadele Twitch üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Temsilcimiz turnuvada oynadığı bir önceki maçında Team Fiend ekibine karşı 2-1 mağlup olarak lower bracket'a düşmüş ve rakibi bugün oynayacağı ENTERPRISE ekibi olmuştu. Temsilcimiz bu karşılaşmayı kazanırsa adını bir üst tura yazdırmayı başaracak ve rakibi Dignitas vs Team LDLC karşılaşmasının kazananı olacak.

Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak, turnuvayı izlemek ve temsilcimizi desteklemek için buraya tıklayabilirsiniz!

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