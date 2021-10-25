Temsilcimiz Eternal Fire REPUBLEAGUE Sezon 2 turnuvasında ENTERPRISE ekibi ile mücadele edecek! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temsilcimiz Eternal Fire REPUBLEAGUE Sezon 2 turnuvasında ENTERPRISE ekibi ile mücadele edecek!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Temsilcimiz Eternal Fire REPUBLEAGUE Sezon 2 turnuvasında ENTERPRISE ekibi ile mücadele edecek!

Temsilcimiz Eternal Fire bugün REPUBLEAGUE Sezon 2 turnuvasında ENTERPRISE ekibi ile mücadele edecek!

Temsilcimiz Eternal Fire REPUBLEAGUE Sezon 2 turnuvasında ENTERPRISE ekibi ile mücadele edecek, mücadele Twitch üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Temsilcimiz turnuvada oynadığı bir önceki maçında Team Fiend ekibine karşı 2-1 mağlup olarak lower bracket'a düşmüş ve rakibi bugün oynayacağı ENTERPRISE ekibi olmuştu. Temsilcimiz bu karşılaşmayı kazanırsa adını bir üst tura yazdırmayı başaracak ve rakibi Dignitas vs Team LDLC karşılaşmasının kazananı olacak.

Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak, turnuvayı izlemek ve temsilcimizi desteklemek için buraya tıklayabilirsiniz!

Playerbros - Son Dakika Haberleri
Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar

Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title