Temsilcimiz Closer Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini DFM karşısında aldı

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dün turnuvanın favorilerinden biri olan Edward Gaming karşısında beklentilerin altında kalarak hiç direnç gösteremeyen NA LCS şampiyonu 100 Thieves, grup aşamasının ikinci gününde ön elemeden gelen Japonya temsilcisi DetonatioN FocusMe karşısında ilk galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Closer'ın liderliğindeki 100 Thieves en azından ikincilik şansını sürdürme amacıyla DFM'in sürpriz yapmasına izin vermedi. Dün oynanan EDG mücadelesinde Jarvan seçimiyle istediği performansı sergileyemeyen Closer, DFM karşısında Viego ile oyuna tamamen hükmetti.

100 Thieves'in gruptan çıkma şansı

DetonatioN FocusMe karşısında oynanan dominant oyun diğer maçlar için 100T. taraftarlarına umut vermiş olabilir. Aynı şeyi T1 için de söyleyebiliriz. Her iki takım da EDG karşısında varlık gösterememesine rağmen DFM'i zorlanmadan mağlup etti. Yarın saat 21: 00'da ve 16 Ekim Cumartesi günü saat 15: 00'da oynanacak T1 vs 100 Thieves maçları grubun kaderini belirleyecek.

A grubundan sonraki en zorlu grupta bulunan 100 Thieves, gruptan çıkmak istiyorsa mutlaka T1'dan bir maç çalmak zorunda. Aynı şekilde DetonatioN FocusMe ile oynanacak ikinci maçta hata yapmamaları gerekiyor. Altı maç sonunda Closer'lı 100 Thieves T1 ile 3G3M durumuna geldiği takdirde gruptan ikinci çıkmak için bir şansları olabilir.

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