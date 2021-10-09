TEMMUZ AYINDA İLİMİZDE MEYDANA GELEN AFET VE SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SON DURUM

14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar neticesinde ilimiz Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Meydana gelen afettin ilk anından itibaren Valimiz Kemal Çeber Başkanlığında kriz masası oluşturulmuş ve gelişmeler anbe an takip edilmiştir. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren tüm kurumlarımız ekipleriyle birlikte sahada olarak ve oluşan tahribatın giderilmesi için titizlikle çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan afet sonrası ilimiz genelinde 2863 noktada toplam 341 milyon TL'lik hasar tespiti yapılmıştır. Afet sonucunda oluşan su, elektrik, telefon kesintilerine ve kapanan yollara anında müdahale edilerek, afetin üçüncü gününden itibaren kesintisiz hizmet verilmesi sağlanmıştır. Hasar gören; 51 iş yeri, 16 depo, 15 araç, 8 çay alım yeri ve deposu için nakdi yardım yapılmıştır.

AFAD İl Müdürlüğü: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) alınan başvurular neticesinde 929 adet konutta incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde 239 konutun nakledilmesine, 275 afet önleyici istinat duvarının yapılmasına karar verilmiştir. İlk etapta 155 istinat duvarının yapımı AFAD Müdürlüğü ve İl Özel İdarenin imkanları ile yapım işleri başlatılmıştır. Söz konusu 155 afet önleyici istinat duvarının yapım işleri devam etmekte olup, 19 istinat duvarın yapımı tamamlanmıştır. İkinci etap da 150 konutun güvenliğinin sağlanması için 125 istinat duvarının yapımı planlanmaktadır. Konutlarının nakledilmesine karar verilen afetzedeler ile ilgili olarak Genel Hayata Etkililik Oluru kapsamında kalan yerleşim yerlerinde "Hak Sahipliği ve Borçlandırma" iş ve işlemleri de başlatılmış olup 2 aylık yasal süre verilerek mahallinde askı ilanına çıkılmıştır.

14 Temmuz afeti nedeniyle nakledilmesine karar verilen afetzedelerin daimi iskanlarının sağlanması için eş zamanlı konut üretim çalışmaları başlatılmış ve TOKİ Başkanlığından, Rize İllimizde toplam 326 konut üretilecektir. Afetler nedeniyle İlimizde 50 köy evi yapım işi TOKİ Başkanlığınca ihale edilmiş olup bu kapsama ek olarak 6 konut ve 2 ahır olmak üzere toplam 8 yapının daha inşa edilmesi de talep edilmiştir. Hak sahiplerinin mahallinde afet riski olmayan, konut yapımına uygun nitelikteki taşınmazların köy tipi ev yapılması talepleri de bu kapsamda karşılanacaktır. Ayrıca geçmiş yıllarda meydana gelen afetler nedeniyle AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından; ilimiz genelinde 184 adet konut yapım işi yürütülmektedir. Çayeli İlçesi Madenli beldesinde 48 adet konut daha yapmak için proje çalışmaları tamamlanmıştır. Rize İl Özel İdaresi: İlimiz genelinde 219 köy afetten etkilenmiş olup Rize İl Özel İdaresince; 2042 noktada hasar tespiti yapılmıştır. Hasar tespitlerinin maliyeti 212 milyon TL dir. İlk etapta aciliyet gerektiren 260 nokta için ihale işlemleri yapılıp yer teslimi gerçekleştirilmiştir. 100 noktada ise ihale süreci devam etmektedir. Belediyeler: İlimiz genelinde 11 Belediyemiz afetten etkilenmiş olup; 821 noktada hasar tespit çalışması yapılmıştır. Bu hasar tespitlerinin maliyeti 129 milyon TL dir. Belediye sınırlarımız içinde 92 noktanın ihalesi gerçekleştirilerek imalata başlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun kapsamında 17 adet bina yıkım kararı alınmış olup ihalesi yapılmıştır. Sözleşme süreci devam etmekle birlikte yıkımlara başlanmıştır.

13 tane binanın yıkımı gerçekleştirilmiş olup 1 (bir) bina ise tahliye aşamasındadır. 3 tane binada ise yeniden inceleme kararı alınmıştır. Karayolları Şube Müdürlüğü: Karayolları Bölge ve Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde 25 noktada hasar tespiti gerçekleştirmiştir. Bunlardan 10 tanesinin yer teslimi yapılmış olup, 5 yerde ise imalata başlanmıştır. Öte yandan 15 noktada ise ihale hazırlıkları devam etmektedir. DSİ Şube Müdürlüğü: DSİ Bölge ve Şube Müdürlüğünce ilimiz genelinde hasar sonrası 10 adet dere ıslah çalışması ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 228 milyon TL dir. Yapılan ihaleler kapsamında 37 km taşkın duvarı, 182 adet menfez, 32 adet araç köprü, 108 adet yaya köprüsü, 250 adet brit, 23 adet tersip bendi, 28 adet Moloz Bariyeri ve 5 adet ıslah seki imalatı gerçekleştirilecektir. Çoruh EDAŞ: Rize Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden 288 trafo etkilenerek 23 bin 040 abone enerjisiz kaldı. Çoruh EDAŞ, ilk günün sonunda etkilenen trafo sayısını 16'ya kesintiden etkilenen abone sayısını ise 1019'a düşürdü. Kapalı olan yolların açılmasıyla birlikte çalışmalarına devam eden Çoruh EDAŞ, 9 trafoya daha enerji sağlarken kesinti yaşayan 226 abone için saha çalışmalarına ara vermeyerek 17 Temmuz Cumartesi sabahı itibariyle kesintisiz enerji arzını sağladı.

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