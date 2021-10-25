TEMİZLİK PERSONELİ VE SOKAK KÖPEĞİNİN YÜZ GÜLDÜREN GÖRÜNTÜSÜ

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri ile bir sokak köpeğin görüntüleri yüzleri güldürdü. Ellerindeki süpürge ile bir köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sırtını kaşıtan köpeğin mutluluğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından 'Günaydın Hayat' notu ile paylaştı.

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