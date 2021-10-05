Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çöpten çıkardığı Türk Bayrağı, belediye personelinin balkonunda dalgalanıyor.

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çöpten çıkardığı Türk Bayrağı, belediye personelinin balkonunda dalgalanıyor. Bayrağı bulan personellerden Adnan Alagöz, arkadaşları ile birlikte çöpte bayrağı görünce üzüldüklerini belirterek "Rutin çöp toplarken Türk Bayrağı'nın atılmış olduğunu gördük. Bayrağı öyle görünce çok üzüldük. Bu şekilde atılması canımızı çok sıktı, hepimiz onun altında yaşıyoruz" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 739 Sokak'ta konteynerlerdeki çöpleri topladığı esnası çöpe atılmış Türk Bayrağı buldu. Turan Sağlam, Adnan Alagöz ve Mehmet Ali Koral'dan oluşan temizlik ekibi, çöp kamyonundan çıkardığı ay yıldızlı bayrağı alarak kamyona koydu. Bayrağı evini götürüp yıkayan işçilerden Adnan Alagöz, "Rutin çöp toplarken Türk Bayrağı'nın atılmış olduğunu gördük. Bayrağı öyle görünce çok üzüldük. Bu şekilde atılması canımızı çok sıktı, hepimiz onun altında yaşıyoruz. Bayrağı evime götürüp yıkadım. Ekip arkadaşım da evine asmak için bayrağı aldı" diye konuştu.

İşçilerden Turan Sağlam, ay yıldızlı bayrağı evinin balkonuna astı. - ANTALYA

Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı

Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı

Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı

Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Bergen
Spor Ali Palabıyık Yemek Tarifleri Mesut Özil Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mimar Sinan Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Temizlik personeli, çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin balkonuna astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:46:35. #1.11#