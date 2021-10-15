Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
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Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

BOLU'da temizlik işçisi Turgay Kayaalp (43), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Mustafa Kemal Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BOLU (DHA) - BOLU'da temizlik işçisi Turgay Kayaalp (43), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Mustafa Kemal Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Otomobille kaçan Mustafa Kemal Ç., polis ekiplerince D-100 yolunda yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Bolu Belediyesi'ne ait kamyon, sokakta çöp toplanması için durdurulduğunda, arkasındaki taksici korna çalarak yol istedi. Bu sırada takside yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç., kamyona çöpleri toplayan belediyenin temizlik işçisi Turgay Kayaalp ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa Kemal Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp Kayaalp'e sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle Kayaalp, kanlar içinde yerde kaldı. Kayaalp'in mesai arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbi duran işçiye kalp masajı yaptı ancak Kayaalp tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Ç.'yi yakalamak için polis ekipleri, çalışma başlattı. Mustafa Kemal Ç., D-100 yolunda otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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