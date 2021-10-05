Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını evinin balkonuna astı - Haberler
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Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını evinin balkonuna astı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını evinin balkonuna astı

Antalya'da bir temizlik işçisi çöpten çıkardığı Türk bayrağını, evinin balkonuna astı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir temizlik işçisi çöpten çıkardığı Türk bayrağını, evinin balkonuna astı.

Konyaaltı Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri Turan Sağlam, Mehmet Ali Koral ve Adnan Alagöz, Pınarbaşı Mahallesi 739 Sokak'taki çöpleri topladıkları konteynerde Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Bayrağı kamyona alan işçilerden Adnan Alagöz, evine götürüp yıkadı.

Ütülenen bayrak ardından işçi Turan Sağlam'ın evine götürülerek balkonuna asıldı.

Alagöz, Türk bayrağını çöpte görünce çok üzüldüğünü söyledi. Bayrağı tertemiz yıkadığını ve ütülediğini anlatan Alagöz, "Hepimiz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Arkadaşımızın balkonunda dalgalanıyor. Mutluyuz." dedi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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