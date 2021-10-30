Temiz Twitch Olayı Nedir? İlk Taşı En Günahsız Olanınız Atsın!

Bağışlar Bit yoluyla, hediye abonelik yoluyla ya da sahte abonelik biçimleriyle yayıncıya aktarılıyor. Burada emin olduğumuz bir nokta var, ifşa edilen yayıncılar arasında ortalama izleyici sayısı 50'yi bulmayan bazı yayıncılara binlerce dolarlık bit gönderilmiş. Suç akıl alır boyutta değil doğrusu.

Bu paranın içerisinde herhangi bir suçtan elde edilen meblağlar yer alıyor olabilir. Buna basit görülen veri bilgisi çalınması suçları da dahil, uyuşturucu da ve hatta terör eylemleri de… Bu nedenle gerçekten başta neye bulaştıklarını bilmiyor gibi düşünebileceğimiz bu yayıncılarla ilgili hem devlet otoritelerinin hem de platformun acil bir biçimde harekete geçmesi gerekiyor. Bu da bizi ana konumuza getirir ki adı TEMİZ TWITCH.

Ayrıca suça bulaşmış olma ihtimali, istatistiklerden ötürü oldukça yüksek olan birçok yayıncı da burada ifşalanmakta.

Temiz Twitch Nedir?

Süreç biraz önce de bahsettiğimiz gibi doldu da taştı zaman içerisinde. Şu an Twitch'de severek takip ettiğiniz, az izlenmesi olan ya da çok izlenmesi olan pek çok insan üzülerek söylüyoruz ki suç bataklığının içerisine çekilmiş durumda. Çekilenleri ufak analizlerle zaten konunun takipçileri 'fiş'liyor. Çekilmeden, konuyu en baştan okuyabilen iradeli yayıncılarsa platformu konuya yönlendirebilmek adına 'Temiz Twitch" hareketini başlattılar. Bu harekete göre temiz kalmayı başarabilmiş birçok yayıncı 5 Kasım'a kadar yayın açmayacak ki platform erişim kaybıyla konuya dikkat etmek durumunda kalsın.

Ufak bir örnek olarak da Grimnax tarafından paylaşılan ve onun da çekilmeye çalışıldığının kanıtı olan resmi paylaşarak yazıyı sonlandıralım. Sağlıcakla kalın.

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